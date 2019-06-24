РИАМО – 24 июн. Молодого человека ранили ножом в квартире дома, расположенного на Краснопрудной улице столицы, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее в службу «02» из службы «03» поступило сообщении о ножевом ранении по адресу: улица Краснопрудная, дом №1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен мужчина 1993 года рождения, который нарядом скорой медицинской помощи госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения», – сказал собеседник агентства.

Он дополнил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данному факту проводится проверка.