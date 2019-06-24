РИАМО - 24 июн. Компанию ООО «Таяна» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушение условий контракта с МБУ по работе с молодежью «Энергия», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Компания и учреждение заключили контракт на уборку помещений. В связи с нарушением ООО «Таяна» условий исполнения контракта учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы и изучив предоставленные доказательства, управление ФАС включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков.