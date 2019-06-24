РИАМО – 24 июн. Чтобы как можно дольше сохранить старые фотоснимки, нужно держать их в месте с невысокой влажностью воздуха и без перепадов температуры, сообщает РИА Новости.

«Первое, что необходимо знать каждому – фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно, влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры. Отсюда вывод, что подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи, как думают многие из нас, не подходят для хранения фотографий. Неуютно фотографии чувствуют себя также и на свету – они тускнеют и выцветают», – отметили в пресс-службе Главного архивного управления города Москвы.



Следует помнить, что снимки лучше хранить в фотоальбомах из высококачественной пластмассы, в составе которой отсутствуют разрушающие фотоизображения вещества.

Если к фотографиям постоянно обращаются, то лучше хранить их в альбомах со вставными прозрачными страницами.



«Это же удобно и для просмотра изображений, так как нежелательно брать фотографии руками за лицевую часть. Иными словами, чтобы сохранить семейную историю, фотографии не следует подвергать механическому воздействию и необходимо беречь от воздействия внешних атмосферных явлений», – подчеркнули в Главархиве.