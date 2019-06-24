РИАМО - 24 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил наладить работу с подрядчиками, которые займутся ликвидацией ям на муниципальных, федеральных и региональных дорогах, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. В ходе совещания была подчеркнута актуальность вопросов, на которые жители региона чаще всего обращают внимание. В настоящее время наибольшее количество обращений связано с ремонтом дорог.

«На муниципальных, федеральных и региональных дорогах ямы есть, хотя их количество минимально. Прошу наладить работу с соответствующими подрядчиками», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор сообщал, что в регионе обеспечили прорыв по ликвидации ям на дорогах.