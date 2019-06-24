РИАМО – 24 июн. Застройщик ЖК «Москва А101» утвердил авторскую концепцию детского сада на 185 мест, запланированного к строительству в квартале №20, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Участок под строительство площадью 0,6 гектара расположен внутри жилого квартала. Общая площадь двухэтажного здания составит 2,4 тысячи квадратных метров. Несмотря на то, что садик рассчитан на 8 групп, архитекторы задумали сделать его пространство максимально открытым для общения между всеми воспитанниками. В отличие, например, от традиционных дошкольных учреждений», – отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

При помощи трансформируемых перегородок на базе универсальной игровой зоны можно будет создавать пространства под разные образовательные задачи: музыкальный зал, сектор для физкультурных занятий.

«Для этих же целей станет возможным изменять функционал групповых ячеек: их можно будет объединять со спальнями», – уточняется в сообщении.

По словам представителя застройщика ГК «А101», такой подход к организации пространства позволяет повысить функциональность детского сада, дает возможность для проведения дополнительных занятий, развивающих любознательность, творческий потенциал, стремление находить нестандартные решения.

«А общение между детьми разных возрастов способствует развитию важных социальных навыков», – уверен он.

В свою очередь Пятова дополнила, что больше половины территории детского сада отведут под создание уличного многофункционального игрового пространства, похожего на королевство эльфов.

«Архитекторы воспользовались перепадами в естественном ландшафте, чтобы разделить виды активностей. Детский сад уже получил название «Веселое королевство», – резюмируется в материале.

Семь детских садов на 1640 воспитанников планируют ввести в эксплуатацию в новой Москве до 1 сентября текущего года.