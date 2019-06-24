РИАМО – 24 июн. Молодежный фестиваль «Карантин» пройдет 29 июня на Октябрьской площади города Орехово-Зуево, в рамках мероприятия ко Дню молодежи состоятся пенная вечеринка и мастер-классы, сообщается на странице Молодежного клуба города в соцсети «ВКонтакте».

«Станьте участниками молодежного фестиваля «Карантин» в Орехово-Зуеве. Вас ждут танцы, спорт и многое другое. Вход свободный», – говорится в сообщении.

В программе фестиваля мастер-класс по брейк-дансу, соревнования по стритболу, фотозоны, пенная вечеринка и показ автоэкзотики. В этот день здесь также будет работать диджей.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, фестиваль пройдет 29 июня на Октябрьской площади Орехово-Зуева, начало в 18:30.