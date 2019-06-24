РИАМО - 24 июн. Подмосковные полицейские пресекли деятельность цеха по незаконному изготовлению алкогольной продукции в Раменском городском округе, из цеха изъяли около 50 тысяч бутылок поддельного спиртного, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Нелегальное производство располагалось в одном из гаражных комплексов в деревне Островцы на Школьной улице. При осмотре цеха оперативники обнаружили две производственные линии по розливу алкоголя и готовую продукцию», – сказала начальник пресс-службы главка областной полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские изъяли около 50 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости известных торговых марок с признаками подделки, стеклотару, оклеенную федеральными специальными марками, а также всю необходимую фурнитуру для производства фальсифицированного алкоголя.

«Полицейскими установлены двое мужчин, подозреваемых в незаконном обороте спиртосодержащей продукции», – отметила Петрова.

В отношении злоумышленников следственным управлением МУ МВД России «Раменское» возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Правонарушителям избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время вся обнаруженная алкогольная продукция изъята, а ее образцы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр для определения степени опасности для жизни и здоровья потребителей.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление места сбыта поддельной продукции.