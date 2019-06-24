РИАМО - 24 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил педагогов за их работу и пожелал выпускникам региональных школ успехов при поступлении в лучшие вузы, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Во вступительной части глава региона поздравил выпускников с окончанием школы и поблагодарил учителей за высокий профессионализм.

«Закончился учебный год в наших школах, прошли выпускные вечера. В Московской области более 1,5 тысяч школ, около 900 тысяч ребят учатся в средних образовательных учреждениях. Хочу сказать слова благодарности педагогам, тем, кто добросовестно работал, а нашим выпускникам — успехов в поступлении в лучшие вузы страны, чтобы все получилось. Мы очень заинтересованы, чтобы наши выпускники находили самые высокое применение», — сказал Воробьев.

Со школой в Московской области в этом году попрощались свыше 33 тысяч одиннадцатиклассников.