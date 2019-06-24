В последнее время можно часто услышать про «ретрогрдный Меркурий», противостояние планет или лунное затмение, на которые списывают многие негативные события и неудачи в жизни. Как планеты и небесные светила влияют на человека и как оградить себя от «злых» астрологических явлений, РИАМО рассказал астролог Дмитрий Камышов.

Ретроградное движение планет

Круг зодиака – 12 месяцев и 12 домов. Дома – условное разделение, ведь на небе бетонных заборов, говорит Дмитрий Камышов. Каждый дом отвечает за разные сферы жизни.

У каждой планеты – определенный план движения по домам и знакам: есть медленные и быстрые планеты. Луна – самая быстрая планета, которая находится в одном знаке полтора дня. Сатурн – самый медленный, он стоит в одном знаке 2,5 года.

Солнце движется по зодиакальному кругу год, останавливаясь в каждом знаке на месяц.

Планеты движутся прямо – директно и в обратном движении – ретроградно. Каждая планета может быть ретроградной определенное количество раз в определенный промежуток времени.

Например, Меркурий движется ретроградно три раза в год, Юпитер и Сатурн – один раз, Венера и Марс – раз в два года.

Каждая планета отвечает за определенные сферы жизни, и когда она движется ретроградно, что-то может пойти не так.

Когда Меркурий становится ретроградным – у многих людей ломается техника, замедляются важные процессы с документами, теряются паспорта и не получаются визы. Коммуникация затруднена: люди могут не понимать друг друга, возможны ссоры и недопонимания.

Какие именно изменения принесет смена планетой знака или отдельные периоды с ретро-движением, смотрится астрологом индивидуально.

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Солнечные и лунные затмения

Солнце и Луна – небесные светила и не могут быть в ретро-движении.

У Солнца и Луны много астрологических событий, которые считаются важными: новолуния, полнолуния, а также солнечные и лунные затмения.

В 2019 году будет три солнечных затмения и два лунных. Обычно они идут парами: сначала – солнечное, потом – лунное. В разные годы количество затмений разное – от двух до пяти.

Затмения связаны с Лунными узлами, или «кармической осью» – двумя мистическими планетами Раху и Кету. Эти планеты невозможно увидеть в телескоп. Свет Солнца или Луны закрывается тенью, а тень – олицетворение кармической оси. По легенде, Раху и Кету постоянно преследуют эти светила, так как это их враги. Теневые планеты стремятся их «проглотить», но после затмения Солнца и Луна вновь возрождаются, так как бессмертны.

Астрологи считают, что затмение – это всегда зона роста, преодоления препятствий.

Раху и Кету тоже двигаются и меняют знаки: невидимые планеты стоят в одном знаке полтора года. Смена знака обычно тоже сопровождается изменениями в жизни человека.

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Что такое натальная карта

Личная карта человека, или «натальная карта» – это картина движения планет и астрологических явлений, которые были в небе в момент его рождения. Буквально через пять минут ситуация может измениться, поэтому астрологи просят указать максимально точное время рождения. Если оно неизвестно, применяется ректификация, то есть определение даты рождения по близким родственникам или по ключевым событиям в жизни человека.

У планет есть свой характер: все небесные тела исполняют свою функцию. Есть планеты-благодетели и планеты-вредители. Говоря астрологическим языком – бенефики и малефики.

Большим благодетелем считается Юпитер – это добрый учитель, который опекает. Положение Юпитера способно «вытянуть» неблагоприятные влияния других планет в личной карте.

Юпитер связан с финансами, получением знаний, а в карте женщин указывает на мужа.

Еще одним благодетелем считается Венера. Она связана с отношениями и браком, благосостоянием, комфортом, процветанием, транспортом, а в карте мужчины указывает на жену. Венера отвечает за привлекательность, красоту, творчество. Если планета удачно расположена в карте, то у человека будут приятные черты лица и красивое тело, творческие таланты.

Меркурий тоже относится к благодетелям и олицетворяет торговлю, финансы, бизнес, медиа, общение, коммуникацию, иностранные языки, интеллект, увлечения и хобби. В материальном мире отвечает за оргтехнику, компьютеры и телефоны, документы и визы.

Если Меркурий в карте в неудачном положении, то могут быть проблемы с памятью, с иностранными языками. Часто можно услышать в свой адрес, что руки растут из одного места.

Луна – благодетель, который олицетворяет ум, душевный комфорт, интуицию и спокойствие. В личной карте указывает на маму. С хорошей Луной человек спокоен, нет тревоги о будущем.

Планет-малефиков такое же количество, как и бенефиков: Марс, Сатурн и мистическая пара Раху – Кету.

Солнце не считается злодеем, но это и не явный благодетель. Солнце можно сравнить с мудрым правителем, которому иногда приходится восстанавливать справедливость жесткими методами.

Солнце олицетворяет удачу, отца и роскошь в жизни человека, иммунитет и зрение, оптимизм и радость жизни. Если были плохие отношения с отцом, то денежная удача утекает.

Если Солнце стоит неудачно в карте, то самая лучшая гармонизация – правильный режим дня. Позитивные изменения в жизни можно почувствовать сразу, как только произойдет синхронизация режима дня и восхода солнца.

Марс – это энергия, тонус, способность доводить дела до конца и воплощать в жизнь свои мечты. Отвечает за недвижимость, внутреннюю силу, активность, храбрость, успехи в спорте. У хороших поваров и хирургов обычно бывает хороший Марс. В плохом положении часто дает апатию и неспособность довести дела до конца.

Сатурн – владыка времени и самый суровый учитель, который не опекает человека, как Юпитер, а учит через негативные ситуации.

Эта планета отвечает за земельную собственность, продолжительность жизни, основательность, концентрацию, трудолюбие. Может создавать задержки, препятствия. Старость и время тоже находятся в его ведении.

Раху может подарить как неожиданный и большой успех, так и неожиданные и большие проблемы. Раху – это иллюзия, ловушки, в материальном мире она символизирует алкоголь, курение и другие средства, которые влияют на сознание.

Кету – вечный спутник Раху, который символизирует прошлое: цивилизации и знания. Может давать сильную интуицию и проницательность, а также резкие события, которые перевернут жизнь человека. По Кету в личной карте смотрят прошлые таланты и знания, возможность духовного развития и просветления.

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Как планеты влияют на людей

Планеты влияют на людей через ум. Ум – это наши желания, действия, планы и ежедневные мысли, которые иногда превращаются во врага человека – то, что трудно контролировать и остановить, объясняет астролог.

Все события в жизни приходят через других людей, которые тоже находятся под влиянием планет. Но человек – не безвольная марионетка в океане планетных влияний. У нас всегда есть выбор.

Напряженные отношения между людьми возможны во время ретроградного Меркурия, а также новолуний/полнолуний и затмений.

Луна олицетворяет душевный покой, а когда Луны мало или слишком много, это может провоцировать напряжение. За психическое состояние отвечают Луна и Меркурий, и если они оба находятся в слабом положении, то многие люди могут чувствовать нервозность, желание поссориться, поплакать или закатить истерику. В такие моменты можно наткнуться на неадекватность.

Луна и Меркурий могут указывать на психическую нестабильность. Это можно увидеть, проанализировав карты популярных людей: например, это четко видно у знаменитого художника Ван Гога.

Жители мегаполисов больше подвержены планетным влияниям как раз из-за того, что их ум часто бывает беспокоен.

Ведь большинство живут в гонке и стрессе, забывая о нормальном сне и отдыхе.

«Как обезопасить себя от напряженные планетных влияний? Проявлять осознанность» – говорит астролог.

В такие моменты важно помнить, что только от вас зависит, как вы выйдете из этой ситуации. Можно поддаться и нагрубить в ответ, а можно поступить мудро – промолчать и избежать конфликта. Если это близкий человек – дистанцироваться, если просто прохожий – не обращать внимания.

Дети до 12 лет очень сильно связаны с родителями, поэтому, если у ребенка есть проблемы с эмоциями и психикой, то нужно обратиться к себе и понять, что со мной не так – с эмоциями, реакцией на какие-то события.

«Я бы рекомендовал практику медитации и йогу для гармонизации. Но каждому необходимо найти свой способ, чтобы успокоиться», - советует астролог.

Вода в этом тоже может помочь: душ несколько раз в день способен снять стресс. Бумага и ручка – другой хороший способ. Пишите все, что вас беспокоит, чем больше, тем лучше. Затем сожгите это письмо.

Творчество – лучший друг в преодолении стресса. Важно увлекаться какой-то творческой активностью – писать, рисовать, музицировать, петь или танцевать. Даже спонтанный танец в несколько минут взбодрит и вытащит из тревог.

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