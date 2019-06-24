РИАМО - 24 июн. С начала 2019 года из лесов Подмосковья профессиональные спасатели и добровольцы вывели уже 100 заблудившихся человек, в том числе 25 детей, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«В летний период, когда начинается ягодно-грибной сезон, поисковые мероприятия проводятся практически ежедневно. В поисках потерявшихся людей задействуются профессиональные спасатели, добровольцы и волонтеры, кинологические расчеты, при необходимости задействуется авиация, в том числе беспилотная», - отмечается в материале.

Большинство заблудившихся в подмосковных лесах выводят оперативно, обычно в течение нескольких часов с момента поступления сигнала о пропаже. В оперативном поиске потерявшихся помогает функция геопозиционирования в системе-112 Московской области. Она позволяет автоматически определить местоположение обратившегося и оперативно оказать ему помощь.

Кроме того, с помощью мобильного приложения системы-112 теперь можно контролировать безопасность своих родных и близких. В специальном разделе «Связанные контакты» необходимо внести данные близких родственников и друзей. После этого можно отслеживать по интерактивной карте их текущее местоположение, а также получать push-уведомления по их перемещению.

Также для оперативного поиска заблудившихся в лесу организовано информационное взаимодействие системы-112 с региональной диспетчерской службой комитета лесного хозяйства. Это позволяет переключить вызов на ближайшее к происшествию лесничество. Лесники, хорошо знакомые с местностью, помогут пострадавшему выбраться самостоятельно, подсказав необходимые ориентиры.

Помимо этого, для совершенствования алгоритма поиска потерявшихся в лесу между системой-112, добровольными спасателями и волонтерскими организациями подписаны соглашения о сотрудничестве.

«Всем, кто планирует совершить лесную прогулку на территории Московской области, рекомендуется иметь при себе заряженный телефон и в случае малейшего подозрения на потерю ориентиров незамедлительно звонить на единый номер спасения «112», - добавляется в сообщении.

Скачать мобильное приложение можно в магазинах App Store и Google Play по запросу «112 МО».