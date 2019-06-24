РИАМО - 24 июн. Во вторник, 25 июня, в 11:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция на тему «Меры, принимаемые сотрудниками ГУ МВД России по Московской области, по выявлению преступлений, совершаемых в сфере незаконного игорного бизнеса».

В мероприятии примут участие:

- начальник 2 отдела ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по Московской области полковник полиции А.С. Домрачев;

- заместитель начальника 2 отдела ОРЧ ЭБиПК №3 ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции А.Г. Цыкарев.

Выступающие расскажут о раскрытии и профилактике преступлений в сфере незаконного игорного бизнеса.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru

Контактное лицо – Мария Дмитриева

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям.