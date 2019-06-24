РИАМО – 24 июн. Банк «Возрождение» снизил ставки по потребительскому кредиту «Для полного счастья», теперь минимальная ставка составляет 9,8% годовых, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Размер процентной ставки зависит от категории клиента, суммы кредита, а также наличия страхования.

«Сниженная ставка в совокупности с другими лояльными условиями – суммой кредита до 5 миллионов рублей и сроком до семи лет – позволяет говорить о потребительском кредите «Для полного счастья» как об одном из наиболее привлекательных предложений на рынке. Кредит предоставляется без залога и поручителей», - говорится в сообщении.

Все условия распространяются не только на получение потребительского кредита в банке «Возрождение», но и на рефинансирование кредитных обязательств, выданных другими кредитными организациями. Более того, при рефинансировании возможно получение клиентом дополнительных денежных средств, а количество рефинансируемых кредитов не ограничено.

Оставить заявку на получение кредита можно на сайте www.vbank.ru в разделе «Кредиты», в любом отделении банка «Возрождение» или обратившись по телефону 8-800-755-00-05 (звонок по России бесплатный).