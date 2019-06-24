РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июн. В подмосковных Люберцах неизвестный сбил ребенка и скрылся с места происшествия, госавтоинспекторы разыскивают свидетелей ДТП, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

По предварительным данным, 21 июня в 19:20 по адресу: улице Шоссейная, дом №8 совершен наезд на ребенка-велосипедиста.

«Неустановленный водитель, управляя автомашиной, двигаясь во внутридворовой территории от дома №11 в сторону дома №6 по улице Шоссейная, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, двигавшегося на велосипеде во встречном направлении от дома №10. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП пострадал ребенок 8 лет, который с травмами и ушибами был госпитализирован в детскую больницу городского округа Люберцы», – говорится в сообщении.

Сотрудниками отделения розыска ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводятся оперативно-разыскные мероприятия. По данному факту начата проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.

«Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал ребенок, а водитель с места происшествия скрылся, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49», – заключается в материале.