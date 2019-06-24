РИАМО – 24 июн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Роспотребнадзора об ужесточении контроля за качеством грузинского вина, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

Песков подчеркнул, что проверки не имеют отношения к протестам в Тбилиси.

«Здесь нет никакого политического конфликта. Здесь просто превентивные меры по обеспечению безопасности наших сограждан — вот о чем идет речь», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Роспотребнадзор выполняет свои функции по проверке качества поставляемой в России продукции из многих стран на постоянной основе. То же самое делают с российской продукцией в других странах.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 8 июля временного запрета на пассажирское авиасообщение с Грузией. При этом турагентам и туроператорам рекомендовали воздержаться от реализации туров из России в Грузию.

Правительству страны поручено принять меры по обеспечению возвращения россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

С 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены до момента предоставления в адрес российской стороны программ авиационной безопасности грузинских авиаперевозчиков.