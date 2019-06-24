РИАМО - 24 июн. Строительство домов на месте Ховринской больницы планируют завершить в 2022 году, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Работы планируется начать в течение лета, завершится строительство домов (на месте Ховринской больницы — ред.) в 2022 году», — сказал Бочкарев.

По его словам, общая площадь недвижимости составит около 100 тысяч квадратных метров.

Ховринская больница — советский долгострой, имевший репутацию одного из самых «нехороших» мест в Москве. Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности.

На месте самого известного столичного долгостроя планируется возвести жилой комплекс из четырех домов.