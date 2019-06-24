РИАМО (БАЛАШИХА) – 24 июн. 14 человек эвакуировали из дома по улице Носовихинское шоссе в микрорайоне Керамик Балашихи, в одной из квартир которого произошел пожар площадью более 10 квадратных метров, пожар ликвидирован, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать четвертого июня в 10:57 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Балашиха, микрорайон Керамик, улица Носовихинское шоссе, дом №21. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В 11:18 пожар был ликвидирован», – сказала сотрудник.

Она добавила, что из дома эвакуировали 14 человек, никто не пострадал.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 13 человек. Информация о причинах возгорания выясняется.