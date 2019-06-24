РИАМО - 24 июн. В Москве до конца этого года завершат строительство шести станций на двух линиях метрополитена, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года планируется завершить строительство станций Некрасовской линии «Нижегородская», «Стахановская», «Окская» и «Юго-Восточная» и северо-восточного участка Большой кольцевой линии от «Авиамоторной» до «Лефортово», - сказал Бочкарев.

В первом полугодии 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию 17,9 километра линий метро и восемь станций, в частности, Некрасовскую линию от станции «Некрасовка» до станции «Косино», а также электродепо «Руднево» для обслуживания Некрасовской линии, участок Сокольнической линии от станции «Саларьево» до «Коммунарки».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что столичные власти приняли решение о продлении Сокольнической линии метро - после станции «Коммунарка» ветка пойдет в деревню Потапово. Сейчас ведется работа по утверждению проекта планировки территории. Весь объем строительных работ планируется завершить до конца 2022 года.

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