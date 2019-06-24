РИАМО - 24 июн. В Подмосковье и Москве начала спадать жара, к концу недели похолодает до плюс 16 градусов, а в середине недели ожидаются грозы и порывы ветра до 12-17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В Москве, по данным метеостанции ВДНХ, шесть дней июня имели температуру не менее 30 градусов. 22 июня на ВДНХ было 30,7 градуса, а на Балчуге – 31,9 градуса. 23 июня жара начала спадать, температура понизилась до нормы. Однако солнце продолжает разогревать поверхность земли и здания. Так, 25 июня ночью в Москве будет 10-12 градусов, по области – 7-12, днем в столице – 22-24, в Подмосковье – 19-24 градусов.

«В середине недели антициклон покинет Московский регион, станет больше облаков, возрастет вероятность дождей. В среду, 26 июня, в Москве после полудня 19-21 градус, в Подмосковье – 17-22 градуса. В четверг, 27 июня, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, при грозах порывы ветра 12-17 метров в секунду. Максимальная температура 20-22 градуса в столице и 19-24 градуса по области», — говорится в сообщении.

В последующие два дня погоду в Московском регионе будет определять циклон, который подойдет со стороны Балтики. Он принесет облачную погоду, дожди и прохладу. 28 июня ночью – 9-14, днем – 14-19. 29 июня ночью – 6-11, днем – 11-16 градусов.

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