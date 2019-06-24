РИАМО – 24 июн. Работы по реконструкции трех развязок с МКАД ведутся в Москве, в проектировании еще три развязки, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Разработку берем и выходим на проектирование еще четырех развязок. Фактически, таким образом мы все развязки взяли в работу, кроме одной – пересечение Щелковского шоссе и МКАД. Мы ожидаем проектных решений по строительству дороги нового Щелковского шоссе, которое ведут наши федеральные коллеги, чтобы их интегрировать в нашу развязку», – сказал Бочкарев.

Он пояснил, что сейчас работы ведутся на Волоколамском шоссе, улице Генерала Дорохова и МКАД, развязке с пересечением Бесединского шоссе с МКАД.

«Мы ведем второй этап работ по реконструкции объектов МКАД, это развязки. Так, 14 из них были построены за предыдущие годы, две за счет федерального бюджета. Остальные за счет городского бюджета. <…> сейчас мы ведем работы на трех развязках. Планируем основные работы завершить уже в этом году», – подчеркнул Бочкарев.