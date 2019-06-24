РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 24 июн. Сотрудники ГИБДД научили воспитанников детского лагеря в подмосковном Красногорске правильно переходить дорогу и рассказали о правилах безопасности для велосипедистов, говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Московской области.

«Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции напомнили детям, которые проводят летний месяц в пришкольном лагере городского округа Красногорск, о том, как сделать летние каникулы безопасными», – говорится в сообщении.

Автоинспекторы наглядно показали юным пешеходам, как безопасно переходить проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу и разъяснили, что нужно терпеливо ждать, когда все транспортные средства проедут или остановятся и только после этого делать первый шаг.

«Отдельно автоинспекторы проговорили с участниками о важности соблюдения правил дорожного движения при управлении велосипедами и самокатами, обязательном использовании защитной экипировки и световозвращающих элементов в темное время суток», – добавляется в сообщении.

В завершении мероприятия все дети выступили в поддержку социальной кампании «Маленький пассажир – большая ответственность» и сделали памятное фото с хештегом кампании #СамыйЦенныйПассажир.