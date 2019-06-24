РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июн. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий совместно с начальником управления и поддержки предпринимательства Московской области Людмилой Лисятниковой открыли третий офис «Мой бизнес», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник открылся третий офис «Мой бизнес» по адресу: улица Смирновская, дом №2.

«Мой бизнес» должен получить развитие именно в сфере предпринимательства, потому что это будет толчок для создания нового бизнеса, для консультации, для решения вопросов по кредиту. Стоит задача, чтобы бизнес развивался, а этот офис стал рабочим. Заниматься бизнесом сегодня сложно, есть масса составляющих. В таких случаях говорят: «В добрый путь», – сказал Ружицкий.

Офис будет работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.