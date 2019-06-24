РИАМО - 24 июн. В 2019 году в Москве должны открыться уникальные спортивные объекты, в том числе многофункциональный спорткомплекс на 39 километре Минского шоссе в Московской области и спортивный комплекс по пятиборью, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году мы откроем знаковый комплекс на Минском шоссе, - для занятий гимнастикой, акробатикой, плаванием, а также спортивный комплекс по пятиборью», - сказал Бочкарев.

С начала 2019 года в Москве открылся ФОК с бассейном в районе Косино-Ухтомский, всего до конца года сдадут 10 спортивных объектов.