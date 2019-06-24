РИАМО - 24 июн. До конца текущего года на территории Москвы планируют ввести в эксплуатацию еще шесть объектов здравоохранения, сообщается в материалах к пресс-конференции руководителя столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

Ранее в этом году в Некрасовке заработала подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест.

«Во втором полугодии 2019 года запланирован ввод еще шести объектов здравоохранения», - говорится в материалах.

Как отметил Бочкарев, в текущем году в столице введут в эксплуатацию первую очередь большого многофункционального центра в Коммунарке.

«Мы хотим завершить первую очередь, это почти 80 тысяч квадратных метров, супероснащенное медицинское учреждение, которое будет оказывать для жителей новой Москвы междисциплинарную помощь. В следующем году мы вторую очередь планируем к сдаче», - сказал Бочкарев.