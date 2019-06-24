РИАМО - 24 июн. Десять объектов образования на 4,5 тысячи мест введут в эксплуатацию в Москве до конца года, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Стоит задача до конца 2019 года еще десять объектов ввести, семь детсадов, школу на 2,5 тысячи учащихся на территории завода ЗИЛ. Всего в этом году сдаем 12 объектов образования», — сказал Бочкарев.

В первом полугодии в эксплуатацию ввели детский сад на 350 мест в Некрасовке, учебных корпус на 400 мест в Строгино.

Все новые учебные заведения будут оснащены современным оборудованием, а также пандусами и приспособлениями для колясочников.