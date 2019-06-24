РИАМО - 24 июн. Железнодорожники ввели в график движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

«В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию. Ранее по техническим причинам несколько пригородных поездов Рижского направления следовали с увеличенным интервалом», – говорится в сообщении.

Сотрудники МЖД приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Сбой произошел в понедельник в 7:40 на перегоне Нахабино – Павшино. По техническим причинам был остановлен пригородный поезд компании-перевозчика сообщением Новоиерусалимская – Москва.