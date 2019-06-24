РИАМО – 24 июн. В Москве до конца года должны начать проектирование 32 жилых домов, работы будут вестись в рамках программы реновации, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«Еще по 32 домам начнется проектирование в этом году», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время в рамках реализации программы реновации ведется строительство 116 жилых домов. С момента старта программы построили и ввели в эксплуатацию 43 жилых дома.

Кроме этого, на 34 площадках планируется начать строительство жилых домов до конца года. В стадии проектирования находятся 44 жилых дома.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.

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