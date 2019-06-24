РИАМО - 24 июн. В Москве до конца текущего года планируют ввести в эксплуатацию 12 жилых домов, строящихся по программе реновации, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года 12 жилых домов планируем ввести в эксплуатацию», - сказал Бочкарев.

По его словам, в настоящее время в рамках реализации программы реновации ведется строительство 116 жилых домов. С момента старта программы в городе построили и ввели в эксплуатацию 43 дома.

Кроме этого, до конца этого года планируется начать строительство жилых домов на 34 площадках. В стадии проектирования находятся 44 дома.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов.