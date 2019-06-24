РИАМО - 24 июн. За неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились 1222 человека, обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

«На территории Московской области проводятся акарицидные обработки мест массового пребывания населения, всего обработано 2,5 тысячи гектаров, в том числе продолжается обработка на территории летних оздоровительных учреждений, обработано около 1,35 тысячи гектаров», – говорится в сообщении.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, проводится вакцинация против клещевого энцефалита. Против клещевого энцефалита вакцинированы 5030 человек, в том числе 1327 детей.

На территории области регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

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