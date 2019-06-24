РИАМО - 24 июн. В Москве до конца 2019 года построят более 50 километров дорог, 17 искусственных сооружений, 11 внеуличных пешеходных переходов, с начала 2019-го уже ввели в эксплуатацию 22,5 километра дорог, сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«До конца года суммарно планируется построить 51,1 километра дорог, 17 искусственных сооружений (путепроводы, эстакады, мосты), 11 внеуличных пешеходных переходов», - сказал Бочкарев.

С начала 2019 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 22,5 километра дорог, пять искусственных сооружений и два пешеходных перехода.

Из знаковых объектов - участок Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Лосиноостровской улицы; тоннель под Калужским шоссе и многоуровневая транспортная развязка в районе ТПУ «Столбово» с подъездными дорогами.