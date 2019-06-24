РИАМО - 24 июн. В подмосковном Раменском городском округе медики спасли пациента с сильнейшими ожогами, полученными в результате работы на электрокаре, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Раменскую центральную районную больницу поступил 32-летний пациент с тяжелой электротравмой. В результате удара током пострадавший получил множественные ожоги, в том числе самой тяжелой, четвертой, степени.

«Ожоги, полученные из-за удара током, являются самыми тяжелыми, независимо от площади поражения. Если они распространяются в пределах одного сегмента, это может стать причиной гибели пациента или потери конечности. Мужчина провел сутки в реанимации, наши врачи оказали ему всю необходимую первую помощь, стабилизировали состояние. В результате появилась возможность перевести пациента в ожоговый центр города Москвы», – сказал главный врач Раменской больницы Андрей Фадеев.

В результате с помощью санитарной авиации Московской области пациент был переведен в городскую клиническую больницу №36 имени Ф. И. Иноземцева. На данный момент мужчина продолжает лечение под наблюдением специалистов.