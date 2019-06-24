РИАМО - 24 июн. С 17 по 23 июня свыше 180 комфортабельных автобусов «Мострансавто» большого класса перевезли более 5 тысяч подмосковных школьников, возвращающихся и отправляющихся в детские оздоровительные лагеря и санатории, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В транспортном обслуживании были задействованы автобусы из 29 филиалов предприятия: Люберецкого, Химкинского, Балашихинского, Серпуховского и других. Школьников встречали и провожали от Казанского и Курского вокзалов, аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово», а также детских оздоровительных лагерей и санаториев, расположенных в Московской области», – говорится в сообщении.

Автопарк «Мострансавто» соответствует государственным стандартам перевозки детей. Все транспортные средства оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, сиденьями с ремнями безопасности и спутниковыми навигационными системами. Автобусы проходят регулярный общий техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния.

Предприятие ежегодно перевозит школьников Подмосковья в оздоровительные лагеря. В прошлом году за аналогичный период было перевезено почти 4 тысячи детей.