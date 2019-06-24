РИАМО – 24 июн. Внеплановый мониторинг боеготовности запустили на территории Центрального военного округа, его инициатором стал верховный главнокомандующий Вооруженных сил страны, президент Владимир Путин, сообщает kp.ru.

Министерство обороны России проверит, насколько эффективно Вооруженные силы РФ справятся с обеспечением безопасности региона. Сведениями о спонтанной проверке поделился в понедельник министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу.

«С 06:00 по московскому времени в высшую степень боевой готовности приводятся органы военного управления округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения центрального подчинения», — говорится в сообщении.

Эту проверку проведут, чтобы оценить, насколько компетентно вооруженные силы способны обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где все еще остро стоит вопрос угрозы со стороны террористов.

Помимо этого, Минобороны России планирует выяснить, насколько вооруженные силы подготовлены к участию в предстоящих стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019». Мероприятия продлятся до 28 июня.