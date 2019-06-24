РИАМО - 24 июн. В Красногорске 29-летний мужчина избил полицейского, злоумышленника задержали, решается вопрос о мере пресечения, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление было совершено утром 22 июня. В полицию позвонили местные жители и сообщили, что на проезжей части около одного из домов в Павшинском бульваре компания нетрезвых молодых людей нарушает общественный порядок.

«На место происшествия был направлен автомобиль патрульно-постовой службы УМВД России по городскому округу Красногорск. Прибыв по указанному адресу, сотрудники ППС потребовали от мужчин прекратить противоправные действия и представить документы. Однако один из присутствующих не отреагировал на требование стражей порядка и нанес полицейскому не менее трех ударов головой в область лица», – отмечается в сообщении.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Нападавшего задержали, его обвинили по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти». Мужчину допросили, решается вопрос о мере пресечения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий для получения и закрепления доказательной базы.