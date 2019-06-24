РИАМО - 24 июн. Минувшей ночью на юге и юго-востоке Подмосковья прошли дожди, самыми обильными они оказались в Серпухове, где выпало до четверти месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По данным пунктов метеонаблюдений, в Домодедове выпало до 1 миллиметра осадков, в Кашире – до 3 миллиметров, в Коломне – до 5 миллиметров. Но самыми интенсивными дожди были в южной части Московской области, в одном из древнейших русских городов – Серпухове – за считанные часы копилка осадков пополнилась на 18 миллиметров», – говорится в сообщении.

По данным метеостанции ВДНХ, в Москве осадков ни 23 июня, ни в ночь на понедельник не было.

Норма осадков в июне составляет 75 миллиметров.