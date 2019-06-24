РИАМО - 24 июн. В Рузском округе Подмосковья возбудили уголовное дело по факту угона автомобиля Toyota Rav 4 за 2,4 миллиона рублей, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В 10:52 23 июня в дежурную часть ОМВД обратился мужчина 1955 года рождения, зарегистрированный по адресу: Москва, проезд Новохорошевский, дом 22, корпус 2, с заявлением о том, что в период времени с 22:00 22 июня до 10:50 23 июня в Рузском округе, деревня Нововолково, улица Лесная, <…> неизвестный похитил его автомашину Toyota Rav 4 2017 года выпуска. Сумма ущерба – 2,4 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело. Похитителя и автомобиль ищут.