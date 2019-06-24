РИАМО – 24 июн. Рабочие стабилизировали ситуацию с движением пригородных поездов на Рижском направлении Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время с увеличенным интервалом следуют только 5 электричек, выполняющих диаметральные рейсы с переходом на Курское направление. Принимаются все необходимые меры, чтобы как можно быстрее доставить эти поезда в конечные пункты», – отмечается в сообщении.

В понедельник утром из-за незапланированной остановки по техническим причинам электрички был увеличен интервал движения некоторых пригородных поездов Рижского направления.

«Железнодорожники сделали все от них зависящее, чтобы обеспечить перевозку пассажиров и как можно быстрее стабилизировать график», – добавляется в сообщении.

МЖД приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства.