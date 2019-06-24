РИАМО – 24 июн. Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов рассказал, что число бюджетных мест в российских вузах не сократится, сейчас на 10 тысяч человек от 17 до 30 лет приходится 800 бюджетных мест, сообщает kp.ru.

Ранее газета «Известия» писала, что в России к 2024 году количество бюджетных мест в вузах сократится на 17% по сравнению с 2019-м. Шансы поступить на бесплатное отделение уменьшатся примерно на четверть.

«На самом деле количество бюджетных мест не сократится. Чтобы этого не произошло, необходимо изменить формулу закона об образовании», — написал Никонов в Facebook.

Он добавил, что сейчас на 10 тысяч человек в возрасте от 17 до 30 лет приходится 800 бюджетных мест в вузах. В связи с изменением демографической ситуации и увеличением числа выпускников количество бюджетных мест также должно расти.

Депутат заключил, что это будет сделано, так как России нужно больше образованных людей.