РИАМО – 24 июн. Возгорание ликвидировали в квартире жилого дома на Вешняковской улице на востоке столицы, спасатели эвакуировали из здания 10 человек, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В понедельник в 10:34 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Вешняковская, дом 24, корпус 1, где произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на девятом этаже 25-этажного жилого дома.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно приступили к спасению людей и ликвидации пожара. Принятыми мерами в 10:53 возгорание локализовано, а в 11:02 ликвидировано на площади 10 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Кроме того, с вышележащих этажей выведено из здания 10 человек.

«Сведений о пострадавших не поступало. На месте работало шесть единиц техники и 22 человека личного состава», – заключается в материале.