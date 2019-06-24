РИАМО - 24 июн. В Подмосковье на 25 июня объявили «оранжевый» уровень из-за высокой пожарной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий из четырех уровней погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Этот уровень объявили в Московском регионе до 18 часов 25 июня. Так, в Шатуре действует пятый класс пожароопасности.

Такой же уровень погодной опасности объявили во Владимирской, Тамбовской, Воронежской и Белгородской областях.

В Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой и Курской областях объявили предыдущий, «желтый» уровень погодной опасности.

В Москве предупреждения о погодной опасности не требуется.

В Московском регионе 25 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 10-12 градусов, — днем – 22-24.

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