РИАМО – 24 июн. Неизвестные вынесли из квартиры на востоке столицы около 1,3 миллиона рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию обратился директор ООО 1994 года рождения и сообщил о краже из квартиры по месту жительства по адресу: улица Хабаровская.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, путем повреждения замка входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, где совершил кражу принадлежащих мужчине ювелирных изделий, 300 тысяч рублей, 3 тысяч долларов, трех телефонов сотовой связи, скрылся», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».