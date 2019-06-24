РИАМО – 24 июн. Пожилого мужчину избили в столичном районе Гольяново, ему оказали помощь медики, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Накануне в полицию из службы «03» поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой помощи с адреса: улица Хабаровская, дом 2 пенсионера с телесными повреждениями.

«Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту проводится проверка.