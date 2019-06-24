РИАМО – 24 июн. По факту смерти женщины на востоке столицы проводится проверка, ее тело обнаружили возле одного из прудов, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

Вечером 23 июня в Путяевском пруду со стороны 4-го Лучевого просека, города Москвы обнаружено тело неизвестной женщины на вид 40 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

«Со слов очевидцев, женщина купалась в пруду в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка», – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в материале.