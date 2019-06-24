РИАМО - 24 июн. В столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром в понедельник отменили и задержали 25 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задержали 11 рейсов, в «Домодедове» – четыре задержаны, и четыре отменены. В «Шереметьеве» задержали шесть рейсов.

По данным онлайн-табло подмосковного «Жуковского», в этом аэропорту отмен и задержек рейсов нет.

В Московском регионе в понедельник осадков не ожидается, температура повысится до плюс 27 градусов. Ветер будет дуть северный, 5-10 метров в секунду.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого доводится до пассажиров авиакомпанией или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.