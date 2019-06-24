РИАМО – 24 июн. В Подмосковье введут сертификат для оплаты детских кружков, в среднем его стоимость составит более 12 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Мы меняем систему оплаты программ дополнительного образования. С 1 сентября у каждого родителя или ребенка появится возможность воспользоваться электронным сертификатом для оплаты кружков и секций дополнительного образования. Эта функция будет доступна в личном кабинете на портале госуслуг Московской области», – сказала Забралова.

Она отметила, что так называемая методика персонифицированного финансирования дополнительного образования позволит каждому ребенку получить финансовую поддержку муниципального образования.

«Сегодня в среднем каждый второй ребенок в Московской области пользуется услугами дополнительного образования, предоставляемыми бюджетными образовательными организациями за счет средств муниципалитета. В некоторых муниципалитетах такие возможности есть лишь у каждого четвертого ребенка. Во многом это связано с тем, что учреждения сами придумывают те или иные программы, не учитывая интересы большого числа жителей», – дополнила Забралова.

Она уточнила, что остальные ребята вынуждены либо вовсе не заниматься дополнительно, либо платить коммерческим организациям.

«Новая методика решит данную проблему. С помощью сертификата оплатить можно будет не только программы, предоставляемые учреждениями допобразования, но и школьные кружки и занятия в частных образовательных организациях. Таким образом, каждая семья сможет выбирать не из узкого перечня программ, как раньше, а записаться в любую, которая есть на территории муниципалитета», – заверила Забралова.

По ее словам, сертификат именной и принадлежать будет одному конкретному ребенку.

«С начала учебного года в личном кабинете на портале госуслуг возле каждой программы допобразования появится информация, предоставляется ли программа за счет средств сертификата или традиционно – за счет средств бюджета муниципального образования. Сам сертификат в электронном виде, он автоматически появится в личном кабинете. Сертификат формируется ежегодно, его стоимость обновляется каждый календарный год, в среднем она составит более 12 тысяч рублей. Ребенок может воспользоваться сертификатом для нескольких программ, стоимость сертификата и средства с него списываются ежемесячно по мере того, как ребенок осваивает программы», – подчеркнула Забралова.

Она разъяснила, что на сегодняшний день в реализации этого проекта участвуют 38 муниципальных образований региона.

«В ближайшее время в каждом муниципалитете будет создан экспертный совет, он оценит все программы, реализуемые на территории, и примет решение, стоит ли сохранить для той или иной программы традиционное сметное финансирование или же на нее распространится новая методика. По мере развития проекта в него будут постепенно включаться все новые организации», – заключила Забралова.

Методика персонифицированного финансирования дополнительного образования будет распространяться только на общеразвивающие и досуговые программы. В ней не участвуют программы предпрофессионального образования и индивидуальные программы.