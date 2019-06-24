РИАМО - 24 июн. Некоторые жители домов рядом со столичным «Аптекарским огородом» недовольны громкими концертами в Ботаническом саду, в «Аптекарском огороде» же уверены, что нарушений по звуку на их концертах нет, пишет «Российская газета».

«Инициативная группа борцов за тишину в Facebook выкладывает видео с громких концертов. Ролики демонстрируют, что музыку слышно даже с закрытыми окнами. Приложения-шумомеры (их можно скачать на смартфон - ред.) показывали в районе 70 децибел. Это соответствует шуму автомобильного потока или постоянно включенной электробритвы», — говорится в статье.

Некоторые активисты жалуются, что от громкой музыки у них болит голова.

Директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм рассказал, что знает о недовольных.

«Однако довольных людей тысячи! Посмотрите, сколько посетителей, какие исполнители приезжают. А уровень шума измеряли. И никаких превышений нет! Откройте окно - те же 70 децибелов днем. А поздним вечером мы никаких выступлений не организуем», — подчеркнул Ретеюм.

Издание проверило уровень шума на концертах в «Аптекарском огороде» - корреспонденты газеты посетили концерты 21 июня, один из которых был с классической музыкой, второй – джазовый.

«Классика перед самой сценой - максимум 73 децибела, на 200-метровом удалении - уже 55. Показатели джаза при тех же условиях - 82 и 55. После 22:00 громкая музыка в саду прекратилась. Но всегда ли параметры звука на концертах именно такие? Все ли его характеристики учитывают шумомеры?» — отмечается в материале.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы отметили, что никаких замеров уровня громкости в Ботаническом саду не проводили, так как официальных жалоб на шум не поступало.

«А жители уже засыпают письмами всех артистов, кто получил приглашения в «Аптекарский огород». В их числе оперный певец Кармело Карузо и солист «Геликон-оперы» Дмитрий Хромов. Последний ответил, что выступать будет в оранжерее, и не планировал «децибелов рока», — добавляется в статье.

Однако активность жильцов, недовольных громкой музыкой, растет. В статье заключается, что, возможно, «Мосэкомониторингу» стоит оценить уровень шума, и если музыка действительно громкая, то необходимо обустроить специальные площадки для выступлений, чтобы все были довольны.