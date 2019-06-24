РИАМО - 24 июн. Прямое беспересадочное сообщение до станции метро «Планерная» появилось у жителей жилого комплекса «Новогорск Парк» и посетителей Федерального клинического центра высоких медицинских технологий (119-я больница), говорится в сообщении пресс-службы администрации Химок.

Ранее этот район обслуживался только городскими автобусами №28 станция «Химки» - больница 119 с интервалами 30-70 минут. Чтобы доехать до метро, необходимо было делать пересадку, порой длительную, в новых Химках. Новый маршрут №981 Москва, метро «Планерная» - Химки, больница 119, работает с 6 до 22 часов с интервалами 10-15 минут. На линии - 10 автобусов малого класса.

«Мы исполняем поручение губернатора Андрея Воробьева по обеспечению новых жилых комплексов общественным транспортом. Ведется большая работа по согласованию маршрутов с Москвой, и Минтранс области нам в этом очень помогает. Процедура установления маршрутов до Москвы достаточно длительная. Как только жители попросили нас об автобусе, мы сразу приступили к организации маршрута. Сегодня мы видим результат - на линии сразу 10 автобусов», - сказал глава Химок Дмитрий Волошин.

Скоро действующий маршрут №28 скорректирует трассу следования: вместо круга на Машкинском шоссе он поедет по территории ТЦ «Мега» со всеми остановками. Также в ЖК «Новогорск Парк» появится еще один маршрут, третий по счету.

За 2 года значительно улучшили транспортное обслуживание ЖК «Мишино», «Гелиос», микрорайона Лобаново, Олимпийской деревни Новогорск. Властями запланировано улучшение транспортного обслуживания ЖК «Альфа Центавра», «Маяк», «Город набережных», «Рафинад».

Вдвое больше автобусов стало работать на маршруте №383 (новые Химки - метро «Планерная»). На 35% больше рейсов стало выполняться на маршруте №443 (новые Химки - метро «Речной вокзал»). Параллельно многим коммерческим маршрутам поехали льготные социальные автобусы - новые, низкопольные, с кондиционерами.

Транспортное обслуживание планируют улучшить на маршрутах №51 (станция «Химки» - Новокуркино - ТЦ «Мега» - «Ашан»), №482 (Сходня - метро «Речной вокзал»). В ближайшее время перевозчик должен начать обслуживание маршрута улица Германа Титова - метро «Ховрино».