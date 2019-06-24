РИАМО – 24 июн. За время проведения эксперимента по регистрации самозанятых свыше 110 тысяч россиян воспользовались предложением зарегистрироваться в этом статусе, эксперты отмечают, что люди увидели в этом плюсы, в частности, право работать с юрлицами, пишет в понедельник газета «Известия».

Эксперимент по введению нового специального налогового режима, получившего неофициальное название «налог для самозанятых», стартовал 1 января 2019 года. В нем участвуют Подмосковье, Москва, Татарстан и Калужская область. Новый режим налогообложения создает условия для выхода из тени самозанятых.

«За полгода действия пилотного проекта по регистрации самозанятых возможностью выйти из тени воспользовались более 110 тысяч человек. <…> Активность этой категории граждан привлекла внимание кредитных организаций, и ряд банков начал разрабатывать для них специальные продукты», – отмечается в статье.

Сбербанк запустил функционал по регистрации налогоплательщиков в своем мобильном приложении. Благодаря этому можно поставить на учет свое дело, проводить необходимые операции. По словам, директора дивизиона Сбербанка «Малый и микробизнес» Александра Белокопытова, из всех зарегистрированных самозанятых около 60% составляют клиенты Сбербанка.

«О готовности разработать специальную линию кредитов заявили и в «Тинькофф». По данным пресс-службы банка, количество клиентов из числа самозанятых уверенно растет. Действующая линейка продуктов полностью покрывает потребности этой категории граждан, однако, как отметили в пресс-службе организации, по мере развития сегмента банк будет готов предложить продукты, которые помогут им в развитии своего бизнеса», – добавляется в материале.

Альфа-банк также готовит специальные кредитные программы для самозанятых. Банк запустил полный функционал регистрации самозанятых в мае. Регистрацию уже прошли несколько тысяч клиентов. Аналогичный функционал сделали и другие банки.

«О том, что налоговый эксперимент для самозанятых себя оправдал, уже неоднократно заявляли чиновники и эксперты. Так, первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин России готов дать регионам право с 2020 года вводить на своей территории этот налоговый режим. При этом изначально эксперимент должен был в течение 10 лет проходить на территории четырех пилотных субъектов – в Москве и Татарстане, а также в Московской и Калужской областях», – разъясняется в статье.

Руководитель ФНС России Михаил Мишустин отметил, что в бюджет от деятельности самозанятых за первые пять с половиной месяцев действия режима поступило уже 127 миллионов рублей.

Эксперт Международного финансового центра Дмитрий Иногородский считает, что банки в лице самозанятых могут получить очень выгодных клиентов, если действительно разработают для них специальные кредитные предложения.

Эксперт рассказал, что регистрация самозанятых стала очень привлекательным маневром, поскольку люди увидели в этом плюсы. Первый и самый очевидный – право работать с юрлицами, что сильно расширяет базу потенциальных клиентов.

Президент ассоциации российских банков Гарегин Тосунян пояснил, что банки, которые ищут новую клиентуру, заинтересованы в самозанятых, поскольку они не только в значительном масштабе представлены на рынке, но и получили квалифицированные признаки от государства.