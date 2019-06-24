РИАМО – 24 июн. Автобусы КМ перевезли 80 тысяч пассажиров на западе Москвы в минувшие выходные, кроме того, у временно закрытых станций метро Филевской линии пассажирам помогали сориентироваться сотрудники «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» были закрыты 22 и 23 июня для проведения ремонта путей в рамках реконструкции наземного участка. В обычном режиме метрополитен возобновил работу утром в понедельник.

«Бесплатными автобусами в районе временно закрытых станций Филевской линии метро воспользовались 80 тысяч пассажиров в минувшие выходные, 22 и 23 июня. Для горожан организовали два специальных маршрута: КМ1 и КМ2. На линии работали более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости», – говорится в сообщении.

Автобусы КМ1 связали станции метро «Киевская» и «Кунцевская».

«Маршрут КМ2 обеспечил связь между станциями «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты работали с 5:00 утра до 2:00 ночи. Интервал движения составил не более 2 минут», – добавляется в материале.

У временно закрытых станций метро дежурили сотрудники «Мосгортранса», они помогали пассажирам найти остановки и координировали посадку на компенсационные автобусы.