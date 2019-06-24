РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 24 июн. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 26 июня проведет традиционную ежемесячную встречу с жителями горокруга и ответит на их вопросы.

«Дорогие друзья! В среду, 26 июня, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Обсудим вопросы ремонта жилых домов, подъездов, подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону и ряд других актуальных тем», – написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Встреча состоится в школе №25 по адресу: Люберцы, улица Воинов-Интернационалистов, дом №7. Начало в 18:00.