РИАМО – 24 июн. В парке «Остров мечты» в столице завершен монтаж самого большого в России стеклянного купола, общая площадь остекления составила более 28 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Завершен один из самых технологически сложных этапов строительства крытого тематического парка «Остров Мечты» – монтаж гигантских стеклянных куполов в зоне городского променада. Полностью остеклены все семь куполов: четыре в зоне прогулочно-торговых галерей и три – над атриумами променада – общей площадью более 28 тысяч квадратных метров», – сказал заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Купол над центральным атриумом парка является самым большим стеклянным куполом в России.

«Его площадь составляет 8 тысяч квадратных метров, что почти в семь раз больше размера стеклянного купола над Галереей Виктора Эммануила в Милане и в 2,5 раза – купола Нормана Фостера над зданием Рейхстага в Берлине. Высота купола составляет 35 метров», – уточняется в пресс-релизе.

Сборку гигантской металлической конструкции купола выполнила компания Metal Yapi – один из мировых лидеров по проектированию и производству металлоконструкций, стальных и стеклянных систем.

«Над реализацией проекта трудилось более 300 человек, в том числе профессиональные монтажники-высотники, обладающие навыками работы со светопрозрачными конструкциями», – дополняется в сообщении.

Для реализации проекта потребовалось создать пространственную математическую модель купола с учетом снеговой и ветровой нагрузки.

«При проектировании мы учли все особенности московской погоды с обильными снегопадами и дождями. Зимой в помещении будет сохраняться тепло, а летом – поддерживаться прохладная температура. Поэтому посетители парка смогут комфортно себя чувствовать на его территории круглый год, а благодаря прозрачным куполам, прогуливаясь по улочкам городского променада, они будут ощущать себя словно под открытым небом», – заявил руководитель проекта «Остров мечты» Константин Голубев.

«Остров Мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Москве.

«Тематический парк «Остров Мечты» объединит на своей территории более 40 развлечений, включая 27 медиа- и механических аттракционов, многие из которых не имеют аналогов в мире. Открыть парк планируется до конца 2019 года», – заключается в сообщении.